Coronavirus, l’analisi del Dpcm in Prefettura

Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza in Prefettura: sotto la lente il Dpcm per fronteggiare il Coronavirus.

Si è svolta questa mattina in Prefettura per l’esame della problematica Coronavirus la Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza. L’incontro è stato presieduto dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, che per l’occasione ha convocato i tre Prefetti di Chieti, Pescara e Teramo; presenti il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio con l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì e il dirigente della Protezione Civile, i quattro sindaci dei capoluoghi abruzzesi, i vertici regionali e provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, i Presidenti dell’UPI e dell’ANCI e i Direttori Gen.li delle AASSLL della regione. L’analisi congiunta sul quadro organizzativo delineato dal Dpcm emanato nella serata di ieri e dai precedenti atti normativi è stata l’argomento principale della seduta.

Si è stabilito che, ai fini del monitoraggio di tutte le misure di prevenzione, affidato ai Prefetti, le AASSLL comunicheranno tempestivamente e regolarmente tutti i dati rilevanti alle Prefetture, oltre che alle Forze dell’Ordine ed alla Protezione Civile Regionale, presso cui è stata già costituita una Unità di Crisi alla quale parteciperà un rappresentante della Prefettura dell’Aquila che farà da raccordo con le altre tre Prefetture abruzzesi, le quali, ove necessario, potranno comunque partecipare direttamente.

L’importanza di realizzare una stretta sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte a vario titolo nella gestione della problematica, è stata riconosciuta da tutti i soggetti partecipanti, anche al fine di poter rendere di immediata trasmissione alla popolazione ogni eventuale provvedimento adottato.