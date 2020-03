Coronavirus, il rugby riparte in Abruzzo

Dopo l’interruzione di tutte le attività agonistiche del rugby, decisa per lo scorso weekend, il prossimo fine settimana riprenderà con regolarità l’attività organizzata dalla Federazione Italiana Rugby Abruzzo.

La Federazione Italiana Rugby (FIR) ha preso atto del nuovo decreto emanato nella serata di ieri 1 marzo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

FIR, rilevata l’estensione all’8 marzo delle misure di contenimento nelle Regioni di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e nelle Province di Pesaro e Urbino e Savona ha disposto quanto segue:

a) regolare ripresa a partire da lunedì 2 marzo di tutte le attività regionali nei Comitati non raggiunti dalle misure di contenimento e, nello specifico:

– Campionato Seniores Serie C Girone 2

– Campionato Under 18

– Campionato Under 16

– Raggruppamenti Under 14

– Attività Femminile (Coppa Italia Seniores, Under 18, Under 16 e Under 14)

– Attività di Propaganda (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12)

– Attività di allenamento delle rappresentative regionali

– Attività Amatoriali (Old, Touch, Flag etc.)

– Attività Didattica

b) sospensione sino all’8 marzo di ogni attività agonistica di competenza dei Comitati Regionali di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna o comunque in programma nelle Province di Pesaro e Urbino e Savona

c) sospensione sino all’8 marzo di ogni attività agonistica di competenza dei Comitati che abbia carattere interregionale e che coinvolga Società di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna o le Province di Pesaro e Urbino e Savona

Una riunione con i vertici delle società del Campionato Italiano Peroni TOP12 è stata convocata per il pomeriggio di martedì 3 marzo a Bologna in vista della quattordicesima giornata in calendario domenica 8 marzo.

I campionati nazionali di Serie A, Serie A Femminile, Serie B e Serie C osserveranno regolarmente, nel fine settimana del 6-8 marzo, il turno di sosta previsto in concomitanza con la finestra internazionale.