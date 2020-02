Neve in Abruzzo, dalla primavera si torna all’inverno

È tornata la neve, o almeno per adesso ha fatto la sua comparsa sulle montagne abruzzesi.

Dopo un inverno dal sapore piuttosto primaverile, con l’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, qualche fiocco di neve è tornato a imbiancare la regione.

La neve e le temperature decisamente più “abruzzesi” hanno quindi portato una “pausa” a questo tiepido inverno.

Neve “nuova” con buona pace degli sciatori; a Campo Imperatore questa mattina sono stati registrati -7°, con un vento moderato a 30 Km/h e visibilità ottima.

Si è parlato di una primavera precoce per la mancanza di neve che ha messo in difficoltà anche le attività legate al turismo invernale, ma non solo.

Le difficoltà conseguenti alle temperature fuori stagione non riguardano solo solo la mancanza di neve, anche la siccità dell’ultimo periodo ha preoccupato molto per gli effetti e i danni sull’agricoltura.