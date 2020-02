“Sì, sì, sì, ripartiamo da… qui”, Capaldi e Cavalli presentano il libro su L’Aquila Calcio

Sarà presentato domani al Circolo Aquilano, il nuovo libro di Enrico Cavalli e Dante Capaldi, “Sì, sì, sì, ripartiamo da… qui”, nel quale viene sviscerata l’evoluzione recente della storia calcistica della storica maglia rossoblù. Sarà l’occasione per una riflessione a 360° sullo sport cittadino.

Si svolgerà mercoledì 26 febbraio dalle ore 17 nei locali del Circolo Aquilano, in via Panfilo Tedeschi n. 1, l’incontro sul futuro del calcio e dello sport della città capoluogo d’Abruzzo organizzato dal medesimo Circolo insieme al gruppo aquilano dell’Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo.

Il dibattito si svilupperà a partire dalla presentazione del recente volume di Dante Capaldi ed Enrico Cavalli “Sì, sì, sì, ripartiamo da… qui” (Ape Editore, 2019), che ripercorre come una sorta di ‘instant book’ le ultime vicende calcistiche aquilane – in particolare il passaggio del sodalizio rossoblù nelle mani dei suoi supporters – e in più contiene una galleria di storiche figure de L’Aquila calcio curata dello stesso professor Capaldi nonché una serie di interventi di tifosi e opinionisti.

La presentazione, come anticipato, costituirà l’occasione per una discussione aperta sull’avvenire del calcio e – più in generale – dello sport cittadino, in una fase storica nella quale le più rappresentative compagini aquilane vivono un momento di difficoltà ma in cui – nel caso calcistico – si è finalmente affermato pure un modello di partecipazione dei tifosi alla vita del Club, le cui prospettive e i cui limiti saranno oggetto dell’attenzione dei relatori.

Dopo i saluti introduttivi dell’on. Romeo Ricciuti, Presidente del Circolo Aquilano, e del gen. b. Raffaele Suffoletta, Presidente del Gruppo L’Aquila dell’A.N.U.P.S.A., interverranno infatti non solo gli autori della pubblicazione ma anche diversi e autorevoli ospiti: Roberto Santangelo (Vicepresidente del Consiglio Regionale), Gianni Padovani (Presidente del Comitato Provinciale dell’A.I.C.S. e già Consigliere comunale), Stefano Marrelli (Presidente dell’A.S.D. L’Aquila 1927) e Marco Mancini (Presidente del Suppporters’ Trust L’AQUILA ME’). A moderare il confronto sarà Alice Pagliaroli, giornalista de “IlCapoluogo.it”.

Tutti i tifosi e gli sportivi aquilani sono invitati a partecipare.