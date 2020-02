L’Aquila – Mercoledì tempo stabile al mattino con qualche nube sparsa, piogge attese nelle ore pomeridiane; in serata si attendono ancora precipitazioni con possibili nevicate in città. Temperature comprese tra -1°C e +7°C.

In Abruzzo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nel corso della mattinata su gran parte della regione, piogge al pomeriggio sui settori interni con neve fino a 1000 metri; tempo stabile sulla costa. In serata ai fenomeni interesseranno tutto il territorio con quota neve in calo fino a 300-600 metri.

In Italia maltempo diffuso al Nord Est con neve sui rilievi inizialmente oltre i 1200-1400 metri, in calo fin verso i 600-800 metri al pomeriggio e nella parte finale dei fenomeni. Migliora ovunque in serata con residue piogge sulla bassa Romagna. Piogge sparse e localmente a carattere temporalesco sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, quota neve in rapido calo sull’Appennino dagli 800-100 metri fin verso i 300-400 metri nella parte conclusiva del giorno. Tempo inizialmente stabile ovunque salvo locali piogge sulla Sardegna, peggiora al pomeriggio e in serata sui settori tirrenici con temporali e neve in Appennino fin verso i 600-800 metri.

Temperature in rapido calo tra la sera e la notte.

