Coronavirus, in Abruzzo le scuole restano aperte

Riunione tra Governo, Regioni e Protezione civile sul Coronavirus: nessuna indicazione generale per la chiusura delle scuole. In Abruzzo alunni regolarmente sui banchi.

Terminata la riunione in videoconferenza tra i rappresentanti di Governo, Regioni e Protezione civile sull’emergenza Coronavirus. A seguito di alcuni messaggi whatsapp circolati in prima mattinata anche in chat scolastiche, si sono rincorse voci di presunti provvedimenti che sarebbero stati presi per chiudere le scuole di ogni ordine e grado d’Italia. La Presidenza del Consiglio è stata così costretta a smentire la fake news, precisando: “Le decisioni e le misure adottate dal Governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento”. Restano quindi chiuse almeno fino al primo marzo le scuole in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, mentre nelle altre regioni, Abruzzo compreso, le scuole saranno regolarmente aperte. Restano però sospese le gite scolastiche fino al 15 marzo.

Coronavirus, i dati aggiornati.

Secondo i dati della Protezione civile aggiornati alla riunione di questa mattina, sono 20 le provincie italiane in cui si registrano casi di Coronavirus: in Lombardia, 101 casi a Lodi, 39 a Cremona, 17 a Pavia, 14 a Bergamo, 3 a Milano, 2 a Monza Brianza e 1 a Sondrio. In Veneto, 30 a Padova, 7 a Venezia e 1 a Treviso. In Emilia Romagna, 17 a Piacenza, 4 a Parma, 1 a Modena e 1 a Rimini. In Piemonte, 3 a Torino. In Toscana, 1 a Firenze e 1 a Pistoia. In Trentino Alto Adige, 1 a Bolzano. In Sicilia, 1 a Palermo. Nel Lazio, 3 a Roma. In Lombardia ci sono 35 casi positivi in fase di ospedalizzazione o isolamento. In totale sono 283 i contagiati verificati e 7 morti. Nessun caso in Abruzzo.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi a margine del prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per questa sera.