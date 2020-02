Coronavirus, vertice provinciale in Prefettura a L’Aquila.

L’AQUILA – Riunione in Prefettura, sul tavolo l’emergenza Coronavirus.

È stata convocata per oggi pomeriggio una riunione in Prefettura per l’emergenza Coronavirus. Al tavolo sono stati convocati gli enti locali, le forze di polizia, vigili del fuoco, Esercito, 9° Reggimento Alpini e vertici Asl. La convocazione è arrivata durante una riunione in Regione sullo stesso tema.

La riunione è prevista per le 17,30 e non essendoci casi verificati in Abruzzo rappresenterà un momento per valutare azioni di prevenzione e controllo.