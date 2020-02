Coronavirus, numeri utili e informazioni in Abruzzo

Coronavirus, numeri e informazioni utili per affrontare l’emergenza in Abruzzo.

Sul territorio regionale – si ricorda – non c’è al momento alcuna evidenza di circolazione locale del virus. La Regione Abruzzo ha precisato, tuttavia, di essere pronta a gestire un’eventuale emergenza sanitaria. Il punto della situazione è stato fatto sabato 22 febbraio, nel corso di una riunione al Dipartimento regionale della Sanità, convocata dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì.

Coronavirus, numeri utili

Oltre al 112, per ogni informazione è a disposizione degli utenti il numero unico nazionale 1500, ma ogni Asl, per far fronte al prevedibile aumento di richieste di notizie da parte degli utenti, ha messo a disposizione (oltre ai recapiti delle guardie mediche) anche i seguenti numeri: Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila 118; Asl Lanciano-Vasto-Chieti 800/860146; Asl Pescara 333/6162872 e 118; Asl Teramo 800/090147.

Coronavirus, il protocollo da seguire in Abruzzo

Per far fronte a eventuali emergenze che possono verificarsi nei prossimi giorni, sono stati stabiliti in Regione dei protocolli operativi.

In particolare nella nota della Regione si legge che è stato deciso che: per coloro che provengono dalle aree del Nord Italia non rientranti nelle zone rosse, si distinguono due tipologie di casi. Gli asintomatici che non hanno avuto contatti significativi con persone a rischio (per essere considerato contatto significativo non basta essere stati su un vagone ferroviario o in un centro commerciale) non vengono presi in carico; per coloro che, invece, accusano invece stati febbrili o altre sintomatologie, viene attivata la sorveglianza sanitaria passiva, vale a dire che il soggetto dovrà prendere contatti con la propria Asl di competenza, comunicare i propri dati e successivamente informare la stessa Asl di eventuali improvvisi peggioramenti.

Per coloro – sempre asintomatici – che hanno avuto invece contatti significativi con persone provenienti dalle zone rosse (o che siano partiti dalle zone rosse prima del divieto di lasciare le stesse aree), c’è l’obbligo dell’isolamento fiduciario domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva. Vale a dire che sarà la Asl a contattare, a intervalli regolari, il soggetto e verificare eventuali mutamenti del quadro clinico. Su queste categorie di soggetti non viene eseguito il test per il Covid 19, a meno di un mutamento significativo del quadro clinico.

Coronavirus, i comportamenti da adottare

Il Ministero della Salute ha illustrato i dieci comportamenti da seguire per evitare il contagio da coronavirus e per la sicurezza in generale. I dieci punti sono i seguenti:

1- Lavarsi spesso le mani;

2- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;

4- Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;

5- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

6- Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;

7- Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;

8- I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

9- Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;

10- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.

Non bisogna, quindi, qualcosa si abbiano dubbi sul proprio stato di salute per il presentarsi di determinati sintomi, presentarsi direttamente al Pronto Soccorso. Così facendo si rischierebbe di esporsi in prima persona o di esporre gli altri ad un possibile contagio. Ci sono appositi numeri da chiamare con personale competente pronto a fornire tutte le indicazioni sulle azioni da eseguire.

Tutti gli aggiornamenti sul sito del Ministero della Salute

Coronavirus, le misure nelle Università d’Abruzzo

A causa dell’emergenza Coronavirus è stata sospesa l’attività didattica all’Università degli Studi di Chieti Pescara “Gabriele D’Annunzio”. Lo ha reso noto l’ateneo tramite il sito internet.

Oltre alla sospensione dell’attività didattica nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 febbraio, per l’emergenza Coronavirus, le sessioni di laurea programmate per i medesimi giorni si svolgeranno a porte chiuse, senza presenza di pubblico.

All’UniTe, il rettore Dino Mastrocola spiega che, “poichè l’Ateneo teramano ha delle ‘coorti’ di lavoratori che giungono dalle regioni ora coinvolte nella vicenda coronavirus, Lombardia e Veneto, l’Università ha assunto la decisione di bloccare le lezioni per loro”.

“Gli scambi Erasmus sono già bloccati da tempo così come gli scambi per le inaugurazioni degli anni accademici, ma siamo tutti attenti a quanto deciso a livelli superiori, per adeguarci, in contatto con la Asl”.

Coronavirus, primi provvedimenti a L’Aquila

A L’Aquila, il Liceo Bafile in via precauzionale chiede “a quanti abbiano trascorso, recentemente, un periodo e/o anche solo un giorno nelle zone focolaio del coronavirus, di autodichiararlo al Dirigente scolastico che, nel rispetto della privacy, avvierà eventuali azioni sanitarie”. All’avviso del Liceo Bafile è seguito quello del Cotugno. “In via precauzionale, per il benessere e la sicurezza di tutti, si chiede a quanti abbiano trascorso recentemente un periodo e/o un solo giorno nelle zone focolaio del Coronavirus di autodichiararlo alla Direzione Scolastica ai fini di eventuali azioni sanitarie di concerto con il SIESP Asl1 Abruzzo.