Carnevale 2020, scuole chiuse martedì grasso

Carnevale festivo per gli studenti aquilani e in generale di tutto l’Abruzzo; le scuole infatti resteranno chiuse il 25 febbraio, martedì grasso.

Fino ad alcuni anni fa le scuole erano chiuse per Carnevale anche mercoledì delle Ceneri; un’usanza che è andata poi a perdersi in alcune regioni come l’Abruzzo.

Pur essendo il Carnevale una festa molto importante nel panorama culturale italiano e che da secoli si rinnova nelle sue diverse tradizioni, non è una festa nazionale e pertanto il fatto che le scuole siano chiuse non è automaticamente assicurato come per il 1°novembre o il 25 dicembre.

In alcuni plessi scolastici, qualora gli studenti siano tornati sui banchi qualche giorno prima, a settembre, sarà festivo anche lunedì 24, per consentire il ponte.

Ci sono alcune regioni però in cui le scuole sono chiuse per Carnevale sulla base del calendario scolastico 2019-2020 approvato dalla Giunta regionale.

Le regioni che prevedono la chiusura nel giorno di Carnevale o anche nei giorni che anticipano il Carnevale sono 9 e sono:

Abruzzo: 25 febbraio;

Basilicata: 24 e 25 febbraio;

Campania: 24-25 febbraio;

Friuli Venezia Giulia: da lunedì 24 al 26 febbraio 2020;

Piemonte: dal 22 al 26 febbraio 2020;

Trentino-Alto Adige: dal 22 al 25 febbraio 2020;

Valle d’Aosta: dal 24 al 26 febbraio;

Veneto: dal 24 al 26 febbraio.

C’è poi la provincia autonoma di Bolzano nella quale le scuole per Carnevale 2020 resteranno chiuse per più giorni in assoluto vale a dire dal 22 al 29 febbraio.