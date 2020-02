Ponte Belvedere, il focus dell’architetto Lino Di Gioacchino

Il focus sulla ricostruzione del Ponte Belvedere con l’architetto aquilano Lino Di Gioacchino.

Per quanto riguarda la ricostruzione del ponte Belvedere, i progetti presentati all’Aquila sono due: il primo è aquilano a firma Unirest e il secondo parla tedesco con Volkwin Marg.

Il primo ipotizza per il nuovo ponte una grande L’A stilizzata, che in prospettiva disegnerebbe la L e l’apostrofo, ovvero le iniziali dell’Aquila.

Un progetto che, dalle spoglie del ponte Belvedere, andrà a creare una porta d’ingresso della città con una forte connotazione identitaria.

Il progetto targato Unirest è il frutto del lavoro elaborato dallo Studio Tecnico Associato Paoloni-Scoccia-Laurini facente parte della stessa impresa Unirest e curato dai professionisti Diego Scoccia, architetto, Pietro Paoloni, ingegnere, e gli ingegneri Francesco ed Eleonora Laurini.

L’alternativa dell’archistar tedesca invece comprenderebbe, tra le altre cose, una fontana costituita da 9 cerchi su cui incidere il ricordo delle vittime del sisma.

Un progetto, quello tedesco, eccessivamente “impegnativo e militare” secondo l’architetto Di Gioacchino.

“Il progetto tedesco – spiega l’architetto al microfono del Capoluogo – ha una vocazione tipica delle città della Germania che scorrono sui fiumi e hanno necessità di questa tipologia di ponti ispirati all’architettura degli antichi romani.

“L’idea che viene dalla Germania è eccessivamente impegnativa, standard e militare con l’obiettivo di collegare due sponde. L’Aquila ha una vocazione culturale, in altre epoche è stata una delle prime 5 città in Italia e questa tipologia non è adeguata”.

Un ponte simile a quello idealizzato dall’archistar tedesca già c’è in Abruzzo e si trova a Salle, nel Pescarese.

“Siamo su un asse principale – continua – quindi quel progetto non caratterizza la nostra città. L’idea dei colleghi aquilani ha una certa continuità, andando a creare un ingresso a una città che sta rinascendo dopo il terremoto del 6 aprile 2009″.

Va ricordato che l’architetto Di Gioacchino, insieme ad altri colleghi, ha vinto proprio in questi giorni il progetto per il rifacimento del ponte di Augusto a Campana.

Inoltre,L’architetto Lino Di Gioacchino, molto conosciuto in città, ha portato a Goriano una novità: la casetta sull’albero.

Di seguito il video dell’intervista all’architetto Lino Di Gioacchino: