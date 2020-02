Guernica, Luca Pechino e Ricky Le Roy per il sabato Carnival

Sabato di grande divertimento al Guernica Club, con Luca Pechino.

E non finirà qui. Oltre allo special Guest Luca Pechino – entrato nel mondo della notte fin dal 1992, diventando uno dei vocalist più noti del paese – ci sarà spazio anche per i set di Ricky Le Roy, dal sound ritmato, morbido e solare, che creerà una magica atmosfera in pista.

Una serata evento, quella di sabato 22 febbraio, in cui non mancheranno i festeggiamenti in grande stile per il Guernica Carnival. Il Carnevale firmato Guernica Club, che proprio per l’occasione porta in Abruzzo due icone della musica elettronica, colonne portanti della Metempsicosi.