Nasce la Santacroce Team, prima squadra di ciclismo femminile d’Abruzzo

Per la prima volta nella storia del ciclismo del Centro Abruzzo nasce la prima squadra ciclistica femminile. Si tratta dell’Associazione sportiva dilettantistica Santacroce Team degli omonimi imprenditori alberghieri di Sulmona, nata per volontà di Mariadora Santacroce e Roberta Polce.

Il sodalizio ha preso il via nei giorni scorsi e, in attesa della presentazione ufficiale, ha già raccolto 11 tesserate, ma tante sono in arrivo. La società non si preclude limiti nella partecipazione alle diverse categorie sportive, amatoriale, cicloturistico e soprattutto giovanile. L’obiettivo infatti è quello di creare un vivaio di giovanissime e allieve che possa rappresentare la Valle Peligna nelle gare regionali.

La squadra, seppur appena nata, in realtà potrà godere di anni di matricola federale. Infatti il team è nato rilevando il titolo sportivo della Asd Pettorano Monte Genzano, grazie alla disponibilità della presidente Giuseppa Trombetta.

Il direttivo, guidato dalla presidente Mariadora Santacroce, è composto dalla vice Roberta Polce e dai consiglieri Giuseppa Trombetta, Gemma Santacroce e Gabriella Spina.

Tra gli atleti figurano Serena Centofanti, Roberta D’Ascanio, Sabrina Di Censo, Siria Di Giacomo, Patrizia Fantone, Ana Mercedes Meneses Brito, Cinzia Polce, Roberta Polce, Mariadora Santacroce, Loredana Scannella e Natalia Seminowa.

Domenica scorsa c’è stato il debutto della squadra a Roma. L’atleta Roberta Polce si è classificata terza di categoria al Trittico Romano. La sede della Asd Santacroce Team è presso l’Hotel Santacroce Ovidius in Via Circonvallazione Occidentale, 177 a Sulmona.