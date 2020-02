Regione Abruzzo, Quaresimale lascia la Lega

Pietro Quaresimale, fino ad oggi capogruppo della Lega in consiglio regionale d’Abruzzo, lascia il Carroccio e entra a far parte del Gruppo Misto.

Una comunicazione improvvisa e apparentemente inaspettata, che è giunta nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio.

La decisione di Quaresimale di lasciare la Lega è definita “irrevocabile”.

La nota del consigliere Pietro Quaresimale.

“In qualità di capogruppo della Lega in seno al Consiglio Regionale d’Abruzzo, comunico che, da oggi, entro a far parte del Gruppo Misto, lasciando irrevocabilmente la Lega. Mi corre l’obbligo segnalare che è mancata, nel tempo ancora più consistentemente, un’effettiva collaborazione tra la compagine amministrativa e quella assembleare.

Più volte ho inteso rendere il lavoro molto più collegiale, con scarsissimi risultati, ed alla fine ho maturato l’idea, mio malgrado, di non sottostare più a decisioni terze che, talvolta, e in in più occasioni, ho condiviso proprio per il dovuto spirito di corpo, che adesso è venuto meno.

Aggiungo che tale volontà era stata preventivamente espressa a soggetto di forte rappresentatività nella Lega, senza aver ottenuto riscontro alcuno.

Ringrazio chi ha creduto in me ma ritengo davvero di poter svolgere un lavoro ben più proficuo per la comunità che mi ha eletto con circa 9.000 preferenze, non avendo più zavorre ai piedi”.