Avezzano, gli avvisi di ‘Vita indipendente’ per le persone con disabilità

Il Comune di Avezzano informa i cittadini interessati che è stato pubblicato l’Avviso relativo ai progetti di “Vita Indipendente”.

Possono presentare istanza le persone disabili di età superiore ai 18 anni, come individuate dall’articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, residenti nel territorio comunale e aventi un valore ISEE socio-sanitario non superiore a €. 20.000,00, nonchè ai legali rappresentanti dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.

Il modello di domanda, redatto dalla Regione Abruzzo, può essere presentato entro il 21 febbraio 2020, nelle modalità che seguono:

· Raccomandata A/R al Comune di Avezzano – ECAD 03 – P.zza della Repubblica – 67051 – Avezzano (AQ);

· Consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Avezzano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.00; · P.E.C. Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.avezzano.aq@postecert.it

Il modello di domanda è disponibile, sul sito del Comune di Avezzano- sezione Trasparenza- bandi di concorso- Avvisi , all’albo Pretorio on line, o presso gli uffici del Comune in via Vezzia 32. Ulteriori informazioni e chiarimenti saranno forniti dalla dipendente del Comune di Avezzano – Settore Servizi Sociali– Sportello Handicap – Via Vezzia, 32 – signora Maria Teresa Maceroni – 0863501334 e-mail sportellohandicap@comune.avezzano.aq.it