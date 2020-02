Marsilio eletto vicepresidente del Gruppo Ecr

“Finalmente l’Abruzzo torna a contare in Europa”: il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, è stato infatti eletto Vicepresidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) al Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.

“Un riconoscimento politico molto importante che offre al Presidente l’opportunità di rappresentare, con ancora maggiore autorevolezza, le istanze della nostra regione a Bruxelles. Il Comitato Europeo delle Regioni, composto dai rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti gli Stati membri, assume un ruolo determinante e strategico per garantire il confronto tra gli Enti Locali e l’Unione Europea nei procedimenti legislativi”, commenta il coordinatore regionale abruzzese di Fdi Etelwardo Sigismondi.

“L’elezione di Marsilio a Vicepresidente dell’ECR, uno dei più importanti Gruppi parlamentari del Parlamento Europeo, dimostra come l’ottimo lavoro del Presidente in questo suo primo anno alla guida della nostra Regione, lo ha portato ad essere apprezzato in Europa fino a diventare un grande punto di riferimento per i rappresentanti delle altre regioni. Fratelli d’Italia augura al Presidente Marco Marsilio un buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico di cui ne beneficerà sicuramente l’Abruzzo”.

Questo il commento del Coordinatore regionale abruzzese di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, alla notizia dell’elezione del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio quale Vicepresidente del Gruppo ECR al Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.