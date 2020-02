L’Aquila – Mercoledì nubi al mattino a tratti anche compatte; il tempo sarà stabile per la restante parte della giornata con cieli poco nuvolosi al pomeriggio, mentre in serata la nuvolosità tenderà a diradarsi. Temperature comprese tra +2°C e +9°C.

In Abruzzo tempo generalmente stabile nel corso della giornata con nubi compatte al mattino su tutta la regione, cieli irregolarmente nuvolosi anche nel pomeriggio, ma sempre senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

In Italia mattinata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali d’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Alpi, irregolarmente nuvolosi o nuvolosi per nubi ai bassi strati sulla pianura Padana e sulla Liguria, tuttavia senza precipitazioni associate. Tempo stabile anche al pomeriggio e in serata. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi anche sulle regioni del centro Italia e tempo stabile fin dal mattino. Situazione invariata poi al pomeriggio e in serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Calabria, bel tempo e sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite.

Temperature in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)