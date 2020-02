Viabilità tra San Martino e Foce di Sassa, Comune al lavoro

Riunione del settore Opere pubbliche, al lavoro per ripristinare la viabilità tra San Martino e Foce di Sassa.

“Stiamo lavorando per ripristinare la viabilità tra San Martino e Foce di Sassa“. Così in una nota il Consigliere della Lega Laura Cucchiarella, che aggiunge “A seguito della riunione tenutasi presso il settore Opere Pubbliche, grazie anche alla sensibilità dell’Assessore Vittorio Fabrizi, ed in collaborazione con la Protezione Civile Comunale e l’Assessore Fabrizio Taranta, è stata attivata la procedura per i lavori di messa in sicurezza, e quindi di riapertura, della strada Comunale di collegamento tra la frazione di S. Martino e Foce Di Sassa, ormai chiusa con ordinanza dirigenziale e non fruibile dalla cittadinanza dal novembre 2010. Un procedimento più che necessario richiesto dai cittadini che finalmente vede la luce”.

“Il progetto preliminare – continua la nota – redatto dall’Ufficio di Protezione Civile del Comune prevede una spesa di € 350.000 e verrà a breve inviato al Presidente Marsilio ed al Vice Presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, per la programmazione delle risorse regionali necessarie. Un altro intervento a tutela delle frazioni, per le quali questa Amministrazione ha da sempre un occhio di riguardo.