Via Campo di Pile, un degrado lungo 20 anni

Dovrebbe essere un semplice viaggio verso lo shopping, il percorso della strada che porta al Centro commerciale L’Aquilone, invece è anche altro. Tra sporcizia e incuria. “Ma nessuno se ne accorge”. La denuncia su via Campo di Pile.

A “Dillo al Capoluogo” la segnalazione della situazione in cui versa il ponte vicino alla rotatoria lungo la strada che porta all’Aquilone, in via Campo di Pile.

“Questo è tutto ciò che è possibile vedere, purtroppo, sotto il ponte che porta al centro commerciale – ci scrivono – in corrispondenza dell’accesso alla Motorizzazione Civile e alla zona Enel”.

“Il materasso e le lenzuola che si possono notare dalle foto – continuano i lettori del Capoluogo – sono lì da oltre un mese. Tutto il resto, invece, è lì da almeno 20 anni“.

Materassi, lenzuola e sterpaglie accumulate nel tempo. Si presenta così l’area in questione denunciata dai lettori.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.