Tre amici in scooter dal Piemonte a Castel del Monte

Dalla provincia di Biella alle pendici del Gran Sasso in scooter, l’avventura di un gruppo di amici per il Winter Rally di Brados.

Circa un migliaio di chilometri in scooter da percorrere in tre giorni, è la sfida di tre amici, Davide Lucisano, Alessio Scampini e Niccolò Turconi, che domani, venerdì 7 febbraio, partiranno da Oropa, in provincia di Biella, per arrivare a Castel del Monte, nell’ambito del Winter Rally di Brados.

Come riporta varesenews.it, il gruppo di amici varesotti attraverserà in scooter 5 passi appenninici: i passi della Cisa, Pradarena, Carnaio, Mandrioli e Cornello. L’avventura dei tre amici si concluderà alle pendici del Gran Sasso, a Castel del Monte, domenica 9 febbraio.

Si tratta di una manifestazione non competitiva il cui spirito sarà quello dell’avventura, con i tre amici pronti a darsi una mano per arrivare alla meta nei tempi stabiliti.

Dalla redazione de IlCapoluogo.it un grande in bocca al lupo ai tre “avventurieri”.