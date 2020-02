L’Aquila piange Beverly Pepper: suo l’Amphisculpture del Parco del Sole

E’ morta all’età di 97 anni la scultrice americana Beverly Pepper. Una grave perdita anche per la città dell’Aquila cui la scultrice americana aveva regalato, nel 2017, L’Amphisculpture, rendendo unico il Parco del Sole.

Il 3 agosto del 2017 Beverly Pepper aveva infatti donato le due sculture storiche denominate “Colonne di Narni” alla Fondazione Carispaq: le colonne, dell’altezza di oltre sei metri, sono state installate permanentemente all’ingresso del teatro. Ed era venuta proprio lei a L’Aquila, nell’ottobre di quell’anno, per seguire i lavori e il progetto.

“Sono originaria di New York dove d’inverno è usanza realizzare piste di pattinaggio sul ghiaccio. – aveva raccontato l’artista – Riflettendo su quanto sia rigido l’inverno in Abruzzo ho pensato che fosse una buona idea dare la possibilità agli abitanti dell’Aquila di divertirsi come si fa a New York, così ho avuto l’idea di realizzare un anfiteatro scoperto dove organizzare spettacoli e convegni l’estate, so che gli aquilani vanno molto a teatro, ed una pista di ghiaccio l’inverno”.

L‘Amphisculpture di Beverly Pepper, nato nell’ambito del progetto “Nove artisti per la ricostruzione è stato realizzato grazie al contributo di Eni – nell’ambito della riqualificazione post sisma dell’area di Collemaggio – ed è stato inaugurato il 22 settembre 2018, con La direzione dei lavori e il collaudo a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L’Aquila e il cratere. All’Amphisculpture un anno fa è stata assegnata una menzione speciale nella selezione per il Premio nazionale del Paesaggio e per il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.

Nata a New York nel 1922, Beverly Pepper a Todi aveva trovato la sua dimensione d’artista, realizzando le sue opere più celebri in una splendida casa-studio (un castello medievale nella frazione di Torre Gentile) e sperimentando materiali e forme per le sculture, presenti nei musei di tutto il mondo, e i suoi progetti di Land Art.

Proprio a Todi a settembre è stato inaugurato il parco Beverly Pepper con le sculture monumentali in acciaio che l’artista aveva donato alla città umbra.

“Dopo 97 straordinari anni su questo pianeta, Beverly si è congedata da noi”. Così la famiglia nell’annunciare la morte dell’incredibile artista.