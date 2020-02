L’Aquila – Giovedì giornata di bel tempo con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e sole prevalente al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra -6°C e +1°C.

In Abruzzo molte nubi al primissimo mattino ma con tempo sostanzialmente asciutto salvo residue o deboli nevicate a quote basse sui monti, maggiori aperture nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata i cieli saranno sereni.

In Italia transito di nubi innocue al primo mattino ma con tempo asciutto, ampie schiarite nel corso della giornata con nuvolosità in aumento nelle ore serali sulla Liguria. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni, nuvolosità in aumento sulla Toscana nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni. Residue precipitazioni al mattino su Sicilia settentrionale e Calabria ionica, neve sulla Sila fin verso i 300 metri. Tempo asciutto sui rimanenti settori con schiarite prevalenti.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)