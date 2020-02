Abruzzo, irrompono le correnti polari: attesa neve anche a bassa quota.

Inverno “tiepido” in pausa tra mercoledì e giovedì per una corrente di aria fredda di origine polare che entrerà in Italia, portando neve nelle zone interne, anche a bassa quota.

“Un calo contenuto al Nord, – spiega meteogiuliacci.it – mentre al Centrosud si osserverà un vero e proprio crollo termico che, in alcune località, farà diminuire all’improvviso le temperature anche di 10 gradi e oltre. Insomma, dopo un inizio di settimana dal profumo quasi primaverile, all’improvviso mercoledì arriverà il freddo, che al Centrosud sarà anche accentuato da forti e gelidi venti settentrionali, con raffiche di Tramontana che in molte zone oltrepasseranno facilmente gli 80 km/h di intensità”.

“Non mancherà, chiaramente, un altro ingrediente tipicamente invernale: la neve. Mentre al Nord, grazie allo schermo costituito dalle Alpi, l‘arrivo del freddo sarà accompagnato da tempo nel complesso asciutto, sulle regioni centrali adriatiche e in alcune zone del Sud sono attese anche nubi minacciose e piogge sparse, con nevicate fino a quote piuttosto basse sulle zone interne. In particolare, in base alle proiezioni odierne, mercoledì la pioggia renderà utile l’ombrello nelle regioni centrali adriatiche, Basilicata, Calabria e Sicilia, con neve oltre i 500-700 metri sulle zone interne di Abruzzo, Molise, Marche Meridiionali e Gargano, mentre sull’Appennino Calabro Lucano i fiocchi rimarranno confinati a quote più alte, al di sopra degli 800-1000 metri”.

Insomma, almeno per mercoledì e giovedì l’inverno tornerà a fare l’inverno, portando il proprio corredo di neve.