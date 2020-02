L’Aquila – Martedì cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio si attende un generale peggioramento che porterà piogge estese anche alle ore serali; neve in calo fin sotto gli 800 metri di quota. Temperature comprese tra +1°C e +12°C.

In Abruzzo cieli generalmente nuvolosi nella mattinata su tutta la regione, piogge o acquazzoni diffusi al pomeriggio con neve sui rilievi a quote alte. Fenomeni attesi anche in serata su gran parte del territorio, temporali lungo la costa e quota neve in calo fino verso i 500 metri.

In Italia locali piogge al Nord Est, variabilità ad ampi tratti asciutta su tutte le regioni ma con nevicate sparse lungo i settori alpini. Quota neve in calo dai 1200 metri della mattina ai 4-500 metri delle ore serali e notturne. Tempo inizialmente stabile ovunque, brusco peggioramento sui settori adriatici nella seconda parte di giornata con temporali sparsi e quota neve in calo fino verso i 5-700 metri in nottata. Più asciutto sulle tirreniche. Inizio di giornata con bel tempo quasi ovunque salvo locali piogge sulla Campania, maltempo in arrivo in serata ed in nottata con temporali e piogge sparse su Puglia, Molise, Basilicata e Campania. Neve oltre i 1000 metri in calo fino a 5-600 metri nel corso della nottata.

Temperature in sensibile calo nella seconda parte di giornata.

(Centro Meteo Italiano)