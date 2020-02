Shopping online, ancora truffe: telefoni muti e venditori volatilizzati

Nuove segnalazioni di truffe nello shopping online dopo l’articolo del Capoluogo di pochi giorni fa

Solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato la storia di due donne truffate dagli shop online, nonostante l’apparente serietà del venditore, magari sostenuta da migliaia e migliaia di followers sui principali social mondiali. Tentativo, il nostro, di sensibilizzare ad una maggiore attenzione quando si decide di fare shopping online. Abbiamo inoltre fatto un distinguo doveroso, specificando che per un’azienda poco affidabile ve ne sono diverse a regola d’arte, che in alcun modo perseguono il guadagno facile a discapito della qualità del prodotto e del rispetto delle aspettative del cliente.

Abbiamo attirato l’attenzione di alcuni di voi, ricevendo diverse segnalazioni attraverso i contatti della nostra redazione. La prima ci è arrivata dalla Marsica e, in particolare, dalla Valle Roveto. Una giovane imprenditrice nel campo della ristorazione ci ha raccontato di aver ordinato, tramite il profilo Facebook di un ingrosso di moda, una tuta elegante in occasione di una cerimonia a cui avrebbe partecipato pochi giorni dopo l’ordine.

Come vedete nella chat, inizialmente, il problema maggiore sembrava essere il ritardo nella consegna. Alla richiesta di delucidazioni riguardo i tempi di transito della merce, lo shop online è sparito, anticipando la classica uscita di scena di un paio di giorni. Tanto infatti ci è voluto per vedersi recapitare la sospirata “tutona”. Peccato che nel pacco della tuta non ve ne fosse traccia. La nostra giovane ristoratrice si è ritrovata tra le mani un abito lungo in ciniglia super aderente con dei lacci che dal décolleté si allacciavano dietro il collo. In poche parole nulla a che fare con il capo ordinato e pagato. Che l’azienda possa commettere un errore è lecito, sparire e bloccare la comunicazione con la cliente non lo è.

La seconda segnalazione che vogliamo raccontarvi è di una ragazza di L’Aquila. Riportiamo il messaggio così come lei stessa lo ha scritto.

“Anche io sono stata truffata online. Stessa procedura. Ho ordinato un capo, nello specifico cento grammi rosso XS e mi è arrivata una pelliccia ecologica bianca L. Ho provato a contattare il numero telefonico indicato sul sito ma risulta spento. Ho inviato un messaggio privato ma nessuna risposta. Ho pubblicato in messaggio sulla loro pagina e mi hanno bloccato.”

Esattamente. Perché spesso queste pagine di moda sponsorizzate su Facebook indicano, nelle informazioni, numeri di telefono quale recapito alternativo alla chat. Il problema è che se provate a chiamare non ricevete risposta.

Continuate ad inviarci le vostre segnalazioni, noi ne daremo conto nella speranza di scalfire le pratiche disoneste e sostenere i commercianti che fanno della serietà e della correttezza un principio quotidiano.

