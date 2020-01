L’Aquila – Instabilità diffusa solo nelle ore pomeridiane e serali di sabato con piogge sparse; tempo stabile domenica con nuvolosità irregolare al mattino in generale diradamento nel pomeriggio. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.

In Abruzzo deboli piogge nel pomeriggio di sabato e poi anche in serata su gran parte della regione, più asciutto sulla costa meridionale. Domenica il tempo sarà stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio sia nelle ore diurne sia in serata.

In Italia nuvolosità a tratti compatta su tutte le regioni salvo maggiori schiarite al mattino sui settori alpini orientali, locali piogge tra Liguria e Toscana sia nella prima parte di giornata che nelle ore serali e notturne. Deboli piogge o pioviggini in mattinata lungo i settori costieri del Tirreno, in lento spostamento verso le zone interne appenniniche nel corso del pomeriggio e della serata. Più asciutto altrove con schiarite frequenti sulle aree adriatiche.

Tempo asciutto su tutte le regioni, sia insulari che peninsulari con ampie schiarite e cieli poco nuvolosi sulle isole maggiori. Nubi più compatte

sulle coste tirreniche di Campania, Basilicata e alta Calabria.

Temperature in rialzo nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento le massime.

(Centro Meteo Italiano)