Un milione per Enrico Remigio: si avvera il sogno dell’abruzzese a Chi vuol esser milionario

L’abruzzese Enrico Remigio ha vinto un milione di euro nell’ultima puntata, andata in onda il 29 gennaio, di Chi vuole essere milionario.

Il 30enne della provincia di Pescara – le sue origini sono tra Turrivalignani e Scafa, prima di spiccare il volto verso l’Estremo Oriente per lavoro – ha risposto correttamente all’ultima domanda del quiz “Chi vuol essere milionario?” quella più prestigiosa. In venti anni, solo sette volte è stata letta la domanda da un milione, ha ricordato un emozionato Gerry Scotti.

Ecco il quesito: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”.

Dopo un lungo ragionamento, Enrico Remigio ha deciso di rispondere e la fortuna e il coraggio sono stati dalla sua parte. “Le iniziali della figlia” la risposta corretta.

Laureato all’Università Bocconi in Economia Aziendale e con specializzazione in Marketing, da oltre un anno vive e lavora a Singapore ed ha una fidanzata francese che vive a Bangkok, in Thailandia. Nonostante questo, non ci ha pensato nemmeno un minuto ed ha deciso di affrontare 14 ore di volo, per coronare il suo sogno e partecipare ai casting di Roma dove è diventato concorrente.

Una determinazione che ha premiato il giovane manager di un’azienda asiatica di motociclette.

“Nu fije tutta coccia” l’imperdibile commento dell’Abruzzese fuori sede che celebra, ancora una volta, le vicende abruzzesi con fierezza e partecipazione