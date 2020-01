L’Aquila – Venerdì condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con qualche nube sparsa sia al mattino sia poi al pomeriggio; le condizioni meteo non subiranno variazioni nelle ore serali. Temperature comprese tra +1°C e +9°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile nella giornata con nubi diffuse sulle aree interne, maggiori schiarite lungo la costa; in serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi specie sull’entroterra.

In Italia cieli nuvolosi in Liguria con deboli piogge in arrivo fin dal mattino, tempo stabile sulle altre regioni del nord Italia con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi. Situazione sostanzialmente invariate nel resto della giornata. Tempo instabile al mattino sulla Toscana, Umbria e alto Lazio con nubi e deboli piogge associate, asciutto altrove. Deboli piogge o pioviggini possibili anche nel proseguo della giornata tra Toscana e Umbria, asciutto altrove.

Giornata dal tempo stabile in gran parte delle regioni meridionali eccetto sulla Sardegna e sulla Campania con possibili deboli piogge o pioviggini al mattino. Asciutto dal pomeriggio su tutte le regioni con locali schiarite.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)