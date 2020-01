L’Aquila – Mercoledì condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi irregolari sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio; tempo asciutto anche in serata sempre con molte nubi. Temperature comprese tra +1°C e +8°C.

In Abruzzo nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, maggiori schiarite lungo il settore costiero. Nelle ore serali il tempo si manterrà stabile sempre però con cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione.

In Italia nubi irregolari in transito su tutte le regioni con precipitazioni sparse sulle Alpi di confine. Tempo stabile e asciutto sulle pianure e sulle coste. Neve oltre 600-1000 metri sulle Alpi. Deboli piogge al mattino su Umbria e Toscana, tempo stabile sulle altre regioni ma con nubi irregolari in transito. Tempo stabile per il resto della giornata con precipitazioni assenti e cieli poco o quasi nuvolosi. Al mattino locali o deboli piogge su Campania, Calabria e isole maggiori, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in attenuazione sui settori tirrenici e isole maggiori.

Temperature in lieve calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

(Centro Meteo Italiano)