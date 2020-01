A Jacopo Sipari l’Oscar della Lirica Mondiale

Al giovane direttore aquilano Jacopo Sipari di Pescasseroli il Premio speciale Golden Opera per la New Generation degli Oscar della lirica, come uno dei più promettenti giovani direttori d’orchestra nel firmamento operistico italiano.

Gli International Opera Awards “Opera Star”, noti anche come Oscar della Lirica, sono una manifestazione promossa dalla Fondazione Verona per l’Arena, dalla Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica e da altri enti pubblici e privati, con l’obiettivo di «contribuire alla promozione, alla valorizzazione e al rilancio della Lirica nel mondo».

Ogni anno, durante la manifestazione, sono premiate personalità e istituzioni – del teatro lirico e non solo – che si sono particolarmente distinte nel corso delle stagioni teatrali precedenti. La prima edizione degli Oscar della Lirica ha avuto luogo all’Arena di Verona la sera del 31 agosto 2010, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della gioventù. Secondo tale meccanismo, ogni anno teatri di tutto il mondo sono chiamati a segnalare cantanti, così come registi, direttori d’orchestra, scenografi, costumisti, corpi di ballo, cori, orchestre; poi, sulla base delle segnalazioni, gli organizzatori selezionano delle terne finali e, all’interno di queste, stabiliscono i vincitori.

Vengono premiati, il miglior soprano, tenore, baritono, basso, mezzo soprano, regista, direttore d’orchestra, costumista, scenografo e il miglior giovane del panorama della lirica. Tra i più noti vincitori: D. Rancatore, M. Freni, C. Bergonzi, E. Abbagnato, D. Dessì, G. Kunde, R. Kabaivanska, L. Pavarotti, D. Michieletto, R. Bruson, G. Dudamel, A. Pappano, J. Pratt, F. Cossotto, R. Scotto, M. Devia, L. Nucci, F. Luisi.

“Sono commosso – dice Sipari -. Sono appena tornato dalla direzione di Aida all’Opera di Bucarest, ho preso la posta e ho trovato la lettera di nomina. Ho davvero poco da dire. Non me lo aspettavo. Ho pensato solo a mio Papà che mi ha lasciato a febbraio e che sicuro avrebbe pianto con me. Questo premio per me è il riconoscimento di anni e anni di sacrifici fatti in nome della musica che è l’amore più grande della mia vita e per cui ho davvero sacrificato tutto. Pensare che questo premio è stato assegnato prima di me a direttori d’Orchestra come Antonio Pappano, Gustavo Dudamel o Fabio Luisi per non parlare delle star assolute come Abbagnato, Bruson, Dessì e Kabaivanska mi blocca ogni pensiero. Quest’anno è stato davvero un anno speciale perché ho debuttato con l’Orchestra Sinfonica di Israele, tra le migliori al mondo, ho inciso il cd per Sony con Cinzia Tedesco e ho debuttato al Parco della Musica. Questo premio è la conclusione di un periodo davvero speciale. Voglio dedicare questo riconoscimento alla mia famiglia, ai miei amici, al Festival di Tagliacozzo e alla Fondazione Puccini (il mio primo Teatro) e soprattutto al mio paese, Pescasseroli, alla mia città, L’Aquila, alla mia Regione e all’Istituzione Sinfonica Abruzzese che rappresenta per me e per tutti noi abruzzesi il nostro grande amore per la musica”.

Con Sipari, Premio speciale Golden Opera per la New Generation, quest’anno, nelle terne di categoria, sono stati nominati, tra gli altri, Anna Netrebko, Anna Pirozzi, Jonas Kaufmann, Ambrogio Maestri, Anita Rachvelishvili e il regista Hugo de Ana.

1985. Già direttore principale ospite della Fondazione Festival Pucciniano, è direttore artistico e fondatore del Festival dell’Opera lirica italiana “OPERAVIVA” in Azerbaijan, del Festival Internazionale “Sacrum”, del Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival.

È invitato a dirigere prestigiose orchestre quali (in Italia) Orchestra Regionale della Toscana (ORT), Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Filarmonica del Teatro di Verdi di Salerno, Orchestra Filarmonica B. Bartoletti, Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, Orchestra Filarmonica Pucciniana di Torre del Lago, Orchestra Sinfonica Abruzzese (ISA), Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento (OLES), Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria, i Solisti del Reale Teatro di San Carlo di Napoli, (all’estero) Israel Symphony Orchestra, Qatar Philharmonic Orchestra (QPO), Orchestra del Teatro Nazionale di Belgrado, Orchestra di Stato del Messico, Orchestra di Stato di Istanbul, Orchestra di Stato di Tessalonica – Grecia, Orchestra dell’Opera Nazionale Romena di Cluj – Napoca, Orchestra Nazionale di Mongolia, Orchestra Nazionale Radio e TV di Ucraina, Orchestra Naz. Radio e TV Serbia (RTS), Orchestra Opera e Balletto di Azerbaijan, Orchestra di Stato di Sri Lanka, Orchestra dell’Opera di Plovdiv – Bulgaria, Orchestra Filarmonica di Brasov – Romania, Orchestra Nazionale di Stara Zagora – Bulgaria, Orchestra dell’Opera di Tbilisi – Georgia, Orchestra dell’Opera di Lettonia, Orchestra dell’ Opera di Astrakan – Russia, Orchestra dell’Opera di Tirana – Albania, Orchestra del Teatro dell’Opera di Bucarest.

Ha collaborato in produzioni nazionali e internazionali con Cecilia Bartoli, Anna Pirozzi, Dimitra Theodossiou, Angela Gheorghiu, Simone Orfila, Roberto Scandiuzzi, Orlin Anastassov, Kamen Chanev, Kiril Manolov, Mirco Palazzi, Anna Maria Chiuri, Donata d’Annunzio Lombardi, Fiorenza Cedolins, Rudy Park, Bruno de Simone, Leonardo Caimi, Rebeka Lokar, Luciano Ganci, Alberto Gazale, Silvana Froli, Federica Vitali e con Ilya Grubert, Michele Campanella, Stefan Milenkovich, Sandro Ivo Bartoli. Per la musica leggera ha collaborato con la star mondiale Anastacia, Amii Stewart, Antonella Ruggiero, Noemi, Ivana Spagna, Simona Molinari, Ron, Grazia di Michele, Mietta, Sal da Vinci, Giulia Luzi, Roberta Faccani, Tosca, Tedesco.

Ha diretto e inciso per Radio e Televisione Italiane ed Europee.

Ha diretto in produzioni Liriche italiane ed internazionali tra cui: “Norma”, “Il Barbiere di Siviglia” e “Nabucco” ai Teatri Antichi di Pompei, Siracusa e Taormina, “La Bohème”, “Turandot”, “Tabarro”, “Suor Angelica”, “Gianni Schicchi”, “Madama Butterfly” e “Rigoletto” con la Fondazione Festival Pucciniano, “Carmen” per “Opera in Puglia”, “Cenerentola” al Teatro Nazionale di Mongolia, “Nabucco”, “Aida”, “La Forza del Destino”, “Otello”, “Andrea Chenier”, “Don Giovanni” al Teatro dell’Opera Nazionale di Belgrado, “La Boheme” al Teatro dell’Opera di Cluj – Napoca, “Madama Butterfly”, “Tosca”, “I Pagliacci”, “Rigoletto”,”La Traviata”, “Trovatore” al Teatro dell’Opera Nazionale di Baku – Azerbaijan, “Madama Butterfly” per l’apertura e “La Traviata” e “Aida” per la chiusura del Festival “Open Opera” Opera di Plovdiv – Bulgaria, “Tosca” e “Madama Butterfly”, “Don Carlo” al Teatro Nazionale di Stara Zagora in Bulgaria, “Lucia di Lammermoor” e “Rigoletto” al Teatro “Marrucino” di Chieti, “Carmen” e “Rigoletto” al Teatro Umberto Giordano di Foggia, “Nabucco” al Teatro dell’Opera Nazionale di Lettonia, “Trovatore” e “Madama Butterfly” al Teatro Nazionale di Astrakan – Russia, “Tosca” al Teatro dell’Opera di Tbilisi – Georgia, “Nozze di Figaro” al Teatro Goldoni di Livorno, “Aida” al Teatro dell’Opera di Bucarest.

Turandot da lui diretta al Gran Teatro Puccini è stata prodotta da PARAMAX FILM. Ha inciso per SONY CLASSICA MR PUCCINI by CINZIA TEDESCO con Orchestra Filarmonica Pucciniana. A Febbraio 2020 dirige per la seconda volta presso la Sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma. È inoltre Avvocato del Foro di Roma e il più giovane avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana in Vaticano.