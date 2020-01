L’Aquila – Venerdì giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio; cieli generalmente sereni anche in serata prima di un peggioramento in arrivo da ovest. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

In Abruzzo tempo stabile nella giornata con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino sia al pomeriggio; anche in serata i cieli saranno generalmente sereni, mentre nella notte si attendono locali nevicate in Appennino oltre 1300 metri, tempo stabile altrove.

In Italia tempo stabile e in parte soleggiato sulle regioni settentrionali durante la mattinata e il primo pomeriggio. Nubi in aumento a seguire sulle regioni occidentali con piogge in arrivo e in estensione a tutte le regioni settentrionali entro la nottata. Neve fino a 600 metri di quota sulle Alpi. Bel tempo al mattino sulle regioni del Centro Italia, nubi in aumento in Toscana dal pomeriggio con prime piogge in arrivo. Maltempo dalla sera eccetto sulle regioni adriatiche. Neve oltre i 1300 metri di quota. Giornata all’ insegna del tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche nube in più dal pomeriggio e deboli piogge dalla serata sulla Sardegna e Sicilia, altrove sempre con tempo asciutto.

Temperature in calo da nord a sud.

(Centro Meteo Italiano)