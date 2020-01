L’Aquila – Martedì tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata, maggiori schiarite nelle ore pomeridiane; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra 0°C e +7°C.

In Abruzzo nuvolosità in transito al mattino su tutto il territorio, ma senza fenomeni associati; sole prevalente nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne. In serata il tempo sarà stabile con ampie schiarite e locali addensamenti sul settore costiero.

In Italia tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure anche persistenti durante la giornata. Possibilità di deboli piogge sulla Liguria specie centro-orientale. Tempo in prevalenza asciutto anche in serata. Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Centro ma senza fenomeni di rilievo associati. Sereno o poco nuvoloso anche al pomeriggio salvo deboli piogge sull’Alta Toscana. Stabile anche in serata e nottata con locali foschie o nubi basse. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche in serata e nottata con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi ovunque.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)