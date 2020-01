Giuseppe La Rana, il nuovo presidente Corecom al lavoro

IlCapoluogo.it presenta il nuovo presidente del Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana.

“Ci siamo insediati nella giornata di venerdì e stiamo agendo sulle prime urgenze. Nei prossimi giorni sarà presso gli uffici dell’Aquila per prendere contezza dell’ottimo operato svolto da chi mi ha preceduto, Filippo Lucci, e per rimboccarci le maniche e dare maggiore impulso nell’ottica della continuità, ma anche in quella dell’innovazione per quelle che saranno le prossime attività del Corecom”. Così il nuovo presidente Corecom, Giuseppe La Rana, al microfono del direttore Roberta Galeotti. La Rana, 33 anni, giornalista, avvocato e direttore di AssoVasto, si appresta quindi a dare nuovo impulso all’attività del Corecom, dopo il passaggio di consegne con Filippo Lucci che avverà domani a L’Aquila.

L’intervista integrale.