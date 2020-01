C’è posta per te, le fiamme bloccano il pubblico dall’Abruzzo

C’è posta per te, ma soprattutto per i vigili del fuoco. Disavventura a lieto fine per i partecipanti provenienti dall’Abruzzo: autobus in fiamme.

Diversi cittadini provenienti dalla Valle Subequana e dalla Marsica sono stati protagonisti di una disavventura a lieto fine nel primo pomeriggio di oggi. Dovevano partecipare come pubblico al noto programma tv di Maria De Filippi, C’è posta per te e per questo erano partiti da diverse zone d’Abruzzo a bordo di un autobus di un operatore avezzanese. Nei pressi di Tivoli, il mezzo si è fermato in autogrill.

Il tempo di scendere e l’autobus è stato aggredito dalle fiamme, scaturite da un probabile malfunzionamento del mezzo. Immediatamente sono stati avvisati i vigili del fuoco, mentre l’autista cercava di rallentare le fiamme con un estintore. Purtroppo per il mezzo c’è stato poco da fare, mentre il pubblico di C’è posta per te è giunto a destinazione su un altro autobus, dopo un momento di comprensibile spavento.