A14, D’Eramo porta il caso in Parlamento: “Aprire i caselli”

L’AQUILA – Caos, disagi e disservizi sulla A14. Preso un’interrogazione parlamentare del deputato Luigi D’Eramo.

Il coordinatore abruzzese della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, presenterà un’interrogazione parlamentare sui gravissimi disagi che si stanno registrando ormai da molte settimane sull’autostrada A14 a causa dei restringimenti di carreggiata disposti dal procuratore di Avellino che indaga sulla sicurezza dei viadotti.

“La situazione è divenuta insostenibile – dice D’Eramo – Transitare lungo l’A14 è quasi una missione impossibile, come testimoniano le interminabili attese in coda e i numerosi malori che si sono verificati. Un quadro non degno di una società civile”.

“È per questa ragione che presenterò immediatamente una interrogazione parlamentare per chiedere conto di cosa si sta facendo e di cosa si vuole fare per interrompere questo stillicidio. Contemporaneamente chiederò di aprire i caselli anziché costringere gli utenti a complesse e farraginose procedure per chiedere i rimborsi, tra l’altro limitati nella tempistica e assolutamente parziali e insufficienti. Una beffa, questa, che si aggiunge ai gravi danni provocati dai disservizi”.