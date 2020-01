Fiera Epifania 2020, a L’Aquila la carica delle 325 bancarelle

Spegne 72 candeline la storica Fiera dell’Epifania che come di consueto animerà le vie del centro storico dell’Aquila durante tutta la giornata del 5 gennaio.

Saranno 325 le bancarelle provenienti dall’Abruzzo e in generale da tutta Italia che si posizioneranno dalla sera del 4 gennaio nel centro storico.

Ci sarà la Calabria, le ceramiche e i brigidini toscani, le immancabili piadine romagnole e anche stand dal Piemonte e dal Lazio.

Sarà anche una Fiera dell’Epifania baciata dal sole; almeno questo è quanto si evince dalle ultime previsioni meteo.

“La nostra Fiera è una 72enne piena di energie e con tanta voglia di fare”, ha detto al Capoluogo Alberto Capretti presidente della Fiva Confcommercio.

“Per noi di Confcommercio è una grande soddisfazione poter rinnovare questo evento legato alla storia della nostra città – spiega – siamo riusciti a farla sempre anche dopo il terremoto del 2009. Certo ci sono state le difficoltà e abbiamo sempre lavorato tutti insieme per superarle”.

“Ringraziamo il sindaco dell’Aquila, la città tutta e l’amministrazione comunale che in concerto ha reso possibile tutto questo”, aggiunge.

“Un consiglio per gli aquilani: usate il mega parcheggio di Collemaggio, è comodo, utile e consente di arrivare in poco tempo in centro. Lo abbiamo, ma forse non tutti lo ricordano”, conclude.

Quest’anno, le bancarelle della Fiera dell’Epifania saranno così dislocate: Corso Federico II, Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Bernardino, Via Panfilo Tedeschi, Via Luigi Signorini Corsi, Via Zara, Via Castello, Via Malta , Fontana Luminosa, Viale Gran Sasso, Via Tagliacozzo.