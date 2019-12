Auguri a Ilaria Anzuini per la sua laurea

L’AQUILA – Congratulazioni dottoressa Ilaria Anzuini!

Il 14 dicembre si è laureata presso l’Università di Ingegneria Edile – Architettura di L’Aquila Ilaria Anzuini, discutendo la tesi in “Rilievo dell’architettura e restauro dell’architettura, costruzioni in zona sismica” dal titolo “Rilievo architettonico e adeguamento sismico dell’Abbazia di S. Lorenzo in ville di Fano di Montereale “. Relatori Prof. Stefano Brusaporci e Prof. Antonello Salvatori.

Alla neo dottoressa e alla sua famiglia felicitazioni dalle sue amiche di vita Maria e Claudia.

Alla neodottoressa Ilaria i complimenti e gli auguri da parte della redazione del Capoluogo d’Abruzzo.