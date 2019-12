L’Aquila – Weekend caratterizzato dal maltempo con piogge intense nella mattinata di sabato, instabilità diffusa al pomeriggio e anche in serata. Piogge attese anche per domenica, neve oltre i 1500 metri. Temperature comprese tra +6°C e +10°C.

In Abruzzo weekend all’insegna del maltempo con piogge abbondanti nella mattinata di sabato su tutto il territorio; più asciutto sulla costa per la restante parte della giornata; fenomeni intensi in nottata. Nevicate intense domenica fino a 1500 metri, tempo generalmente più stabile sul settore costiero.

In Italia condizioni di tempo generalmente stabile al Nord salvo qualche precipitazione al mattino specie sulla Liguria e sulle orientali. Marcato peggioramento atteso nella notte, con acquazzoni, temporali, locali nubifragi e neve sulle Alpi fin sotto i 1000 metri. Maltempo al Centro Italia nelle prime ore del giorno, con acquazzoni e temporali che andranno però rapidamente attenuandosi a partire dal pomeriggio. Breve tregua in serata mentre in nottata un nuovo peggioramento porterà precipitazioni intense ad iniziare dal versante tirrenico. Giornata all’insegna della generale instabilità sulle regioni meridionali, con acquazzoni e temporali sparsi, localmente intensi specie sulle zone tirreniche, che interesseranno sia i settori Peninsulari che quelli Insulari fin dal mattino.

(Centro Meteo Italiano)