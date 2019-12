L’Aquila – Martedì giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nella mattinata, qualche nube al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

In Abruzzo locali schiarite nella mattinata alternate a qualche nube su gran parte del territorio; nuvolosità in generale aumento tra il pomeriggio e le ore serali, ma sempre senza fenomeni associati.

In Italia tempo instabile al Nord, con precipitazioni diffuse sia nelle ore diurne che in quelle serali eccetto che su Veneto ed Emilia Romagna, dove il tempo rimarrà più asciutto ma con molte nubi. Fenomeni anche intensi ad Ovest, neve sulle Alpi oltre i 1600-2000 metri. Giornata con tempo generalmente stabile al Centro Italia anche se con qualche pioggia o pioviggine fin dal mattino solo sulla Toscana. Addensamenti sparsi sulle altre regioni in progressivo aumento ad iniziare dal pomeriggio.

Locali piogge sulle regioni meridionali ad iniziare da Sicilia e Sardegna, con i fenomeni che si estenderanno alla Calabria ad iniziare dalla serata. Asciutto altrove con addensamenti sparsi anche compatti alternati a qualche schiarita.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)