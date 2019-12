Viale Corrado IV, traffico in tilt per le nuove strisce pedonali

L’AQUILA – Una mattinata d’inferno per gli automobilisti aquilani quella di ieri. I lavori per le nuove strisce pedonali mandano in tilt il traffico cittadino.

Lavori e polemiche a L’Aquila. Ieri mattina i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale: sono state realizzate le nuove strisce pedonali su viale Corrado IV. L’attività, però, svolta in pieno giorno, non è stata gradita a numerosi automobilisti, che si sono ritrovati in coda lungo la strada interessata dai lavori.

Molte le segnalazioni giunte alla redazione del Capoluogo. «Questo è lo scempio di una città alla frutta – lamentano alcuni automobilisti – da questa mattina i lavori in pieno orario di punta».

«Le strisce pedonali nelle città civili si fanno di notte», ci scrivono ancora.

C’è anche chi ha contattato direttamente l’Ufficio della Polizia Municipale, per chiedere informazioni riguardo alla situazione viabilità presentatasi ieri mattina. «I vigili hanno detto di non sapere nulla dei disagi alla circolazione. Tanto che non c’era neanche una pattuglia a dirigere il traffico».

