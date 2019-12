Coppito, “Il magico mondo di Babbo Natale”: tra elfi, arte e musica

L’associazione “Coppito nel Cuore e nell’Anima” organizza per sabato 14 e domenica 15 dicembre “Il magico mondo di Babbo Natale”.

Giunto alla quinta edizione l’evento tornerà ad animare piazza Rustici e il rione Castello a Coppito dove sarà allestita la casa di Babbo Natale. In programma spettacoli d’animazione, magici elfi, arte, musica, mini Luna-Park e soprattutto solidarietà.

L’associazione infatti con il ricavato dell’evento, per il quarto anno consecutivo, contribuisce a finanziare il progetto “Scuola in movimento”, corsi di riabilitazione equestre e nuoto per 15 ragazzi diversamente abili. Un progetto che sarà attivo presso le scuole del comprensorio aquilano. Saranno interessate la Direzione Didattica Amiternum, le scuole secondarie di primo grado “D.Alighieri” e “G.Mazzini- T. Patini”, l’istituto comprensivo G. Rodari l’Istituto D’Aosta.

Il progetto è sostenuto anche dalle associazioni Autismo Abruzzo Onlus, Mano nella mano e UNLA. L’inaugurazione del Magico Mondo di Babbo Natale è prevista per sabato 14 dicembre alle ore 16.30, ma già dalle 15.30 i bambini potranno partecipare allo spettacolo d’animazione “ManàManà Show”. Durante il pomeriggio uno spettacolare lancio di palloncini accoglierà l’arrivo di Babbo Natale e ci sarà l’occasione per tutti bambini di scattare una foto e consegnare la letterina direttamente al simpatico nonnino.

Nel pomeriggio e nella serata di sabato 14 previsti i mercatini natalizi e diversi stand enogastronomici in una tensostruttura riscaldata posizionata in Piazza Rustici. La serata di sabato sarà allietata dalla Musica Folk dei “3 OR’& Notte”.

Domenica 15 dicembre la manifestazione riprenderà alle 10.00 con i mercatini natalizi e stand enogastronomici per il pranzo, Babbo Natale e i suoi elfi e il racconta storie nella Libreria di Babbo Natale. Alle 16.00 presso la tensostruttura in Piazza Rustici “One Man Magic Show” dei Mana Manà e a seguire trampolieri e personaggi Disney itineranti lungo il percorso del Villaggio di Babbo Natale. Alle 19.45 di domenica 15 dicembre è previsto uno spettacolo sui trampoli luminosi, cena e intrattenimento musicale con numerose sorprese.

L’associazione “Coppito Cuore Anima” dà appuntamento per l’inizio degli eventi natalizi l’8 dicembre alle ore 17.45 in piazza Rustici a Coppito per l’accensione dell’albero di Natale ed un piccolo rinfresco.