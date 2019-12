Transumanza, la storia d’Abruzzo diventa patrimonio immateriale Unesco

La Transumanza patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco: una candidatura transnazionale che ha visto unire la cultura della transumanza di Italia, Grecia e Austria ma che parla, tanto, di Abruzzo.

Una cultura diventata patrimonio della comunità e che si intreccia in maniera inscindibile con la storia dell’Aquila e con Collemaggio, simbolo della Perdonanza, l’altra candidata al prestigioso riconoscimento Unesco. Atteso in giornata il verdetto.

“Settembre andiamo è tempo di migrare”, sono i celebri versi della poesia “I pastori”, composta nel 1903 dal vate, Gabriele D’Annunzio che hanno reso già più di un secolo fa secoli fa la transumanza “famosa”, cogliendone anche il suo aspetto più intimo; la preparazione del pastore al lungo viaggio, le asperità del cammino, l’intimità di un viaggio lungo, pieno di imprevisti lontano da casa.

“Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d’acqua natia rimanga né cuori esuli a conforto…”scriveva ancora D’Annunzio, sottolineando come la transumanza fosse per alcuni aspetti “sofferta” per via della lontanananza, ma una fase necessaria.

Il Tratturo L’Aquila-Foggia, con i suoi 244 km, era il più lungo, grande e il più importante dei cinque Regi Tratturi: per questo motivo, era chiamato anche Tratturo Magno.

Convogliava in “300mila passi da muovere” le enormi greggi che provenivano dalle montagne dell’aquilano – Gran Sasso, Sirente e Majella – e le conduceva fino al Tavoliere delle Puglie, toccando in alcuni punti anche il mar Adriatico.

La storia della Transumanza viene ripercorsa da 20 anni, ormai, dal Gruppo storico guidato dal direttore del servizio veterinario della Asl 1 Pierluigi Imperiale, per il quale non è solo un rito, ma una necessità, un bisogno interiore profondo.

Imperiale “non fa la Transumanza”: ne è anche un po’ custode, nel suo sapore più antico, rurale e autentico.

“Sì, sono contento per i pastori: che vengano riconosciuti degnamente in questa città. Sono 20 anni che partecipo attivamente alla transumanza, di cui 13 percorsi in gruppo e sempre con il Patrocinio del Senato della Repubblica”, spiega Imperiale al Capoluogo.

I gruppi si sono sempre incontrati a fine settembre davanti la Basilica di Collemaggio (simbolo della Perdonanza, altro candidato dell’Unesco) per poi partire tutti insieme.

“A ogni edizione hanno partecipato in media 50 camminatori e 10 greggi in staffetta: poi cavalli, asini e muli. Hanno partecipato persone da 15 nazioni diverse e da quasi tutte le regioni italiane”, spiega ancora Imperiale.

“Ciò che teneva in piedi la transumanza lungo le vie dei tratturi era il sistema sociale ed economico che portava un’importante risorsa alle casse statali grazie alle tasse imposte a chi attraversava con gli animali queste strade di proprietà dello Stato, dalle Puglie verso le montagne del Gran Sasso e in autunno in direzione contraria”, aveva spiegato tempo fa Imperiale in un’intervista al quotidiano Altraeconomia.

Non a caso, il termina “pecunia”, che indica il denaro, deriva da “pecus”, pecora.

La pecora, personaggio chiave della Transumanza, fonte di ricchezza per generazioni di allevatori abruzzesi.

“Storicamente, il principale prodotto della transumanza era la lana – le parole di Imperiale – non il formaggio o la carne, che invece avevano dei problemi di conservazione in questi lunghi viaggi. La lana era tosata a Foggia, lavata e tinta a L’Aquila e poi venduta nei mercati europei”.

Proprio il professor Alessandro Clementi, grande storico aquilano, affermava che gran parte delle vestigia architettoniche dell’Aquila tra Trecento e Settecento “profumassero di pecora”: furono proprio le pecore, con il commercio della lana in primo luogo, a permetterne la realizzazione.

L’economia basata sul formaggio è arrivata dopo, quando si è smesso di lavorare la lana, tanto che oggi alcuni prodotti tipici del territorio aquilano, derivati dal latte di pecora, hanno assunto anche un certo pregio, uscendo fuori dai confini locali e riconosciuti come tali anche all’estero.