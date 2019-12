L’Aquila – Venerdì tempo instabile o perturbato per gran parte della giornata con piogge e acquazzoni a tratti anche intensi. Neve oltre i 1000-1600 metri. Migliora tra la sera e la notte. Temperature comprese tra 0°C e +4°C.

In Abruzzo cieli nuvolosi per tutta la giornata con piogge e acquazzoni diffusi localmente anche di forte intensità specie al confine con il Lazio. Neve sull’Appennino oltre i 1000-1500 metri. Fenomeni in attenuazione tra la sera e la notte.

In Italia maltempo invernale al nord con nevicate diffuse a tratti fino in pianura specie su Piemonte, Emilia e Lombardia. Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, al pomeriggio cessano i fenomeni al nord-ovest mentre si intensificano al nord-est. Residui fenomeni in serata sul Friuli e Romagna. Giornata all’insegna del maltempo al centro Italia con piogge, acquazzoni e nevicate in montagna. Toscana, Umbria e Lazio saranno le regioni maggiormente colpite dal maltempo, migliora solo tra la sera e la notte. Quota neve in calo dai 1500 metri al pomeriggio fino a 600 metri in serata e nottata. Tempo generalmente instabile sulle regioni meridionali al mattino con piogge e acquazzoni eccetto in Puglia con ampie schiarite. Maltempo diffuso al pomeriggio su tutte le regioni con piogge e temporali. Migliora dalla serata in Sardegna. Neve oltre i 1500 metri di quota.

Temperature in aumento al centro-sud Italia, stabili o in diminuzione al Nord.

(Centro Meteo Italiano)