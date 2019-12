L’Aquila – Mercoledì sole prevalente al mattino, stabile anche al pomeriggio con precipitazioni assenti. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperature comprese tra -2°C e +7°C.

In Abruzzo giornata di bel tempo su tutta la regione, sia al mattino che al pomeriggio le condizioni meteo saranno stabili con sole prevalente e solo qualche nube in transito. Stabile in serata.

In Italia maltempo di stampo invernale in arrivo al Nord. Bel tempo al mattino con ampie schiarite, nubi in aumento dal pomeriggio con le prime nevicate sulle Alpi occidentali. Piogge in serata sulle regioni occidentali e quota neve in rapido calo fino al piano in nottata tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Triveneto. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sulle regioni centrali Italiane. Tempo stabile anche al pomeriggio con poche nubi in transito. Peggiora dalla sera sulla Toscana con piogge sparse e durante la notte su gran parte del centro Italia con neve in arrivo fino a quote collinari. Condizioni di generale instabilità sulle regioni meridionali con piogge, acquazzoni e neve fino a quote medie sulle montagne. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato invece in Sardegna. Migliora ovunque dalla serata.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)