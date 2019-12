L’Aquila abbraccia l’Albania, parte raccolta fondi

L’Aquila si stringe all’Albania così duramente colpita dal terremoto: raccolta fondi organizzata dall’Associazione culturale italo-albanese Shqiponja

Una iniziativa importante a livello sociale per dare speranza alle popolazioni colpite dal recente terremoto in Albania che ha messo a dura prova la tenuta morale e sociale della comunità.

È quello che si propone di realizzare l’Associazione culturale italo-albanese Shqiponja, con una raccolta fondi che avrà inizio il prossimo 11 dicembre con una cena di beneficenza organizzata presso il ristorante “Da Pedro” a L’Aquila.

Il ricavato dell’evento andrà totalmente a favore degli sfollati del terremoto, ha assicurato il Presidente dell’Associazione Shiponja – “Pedro” Bedri Mahmutaj – titolare del ristorante dove sarà inaugurata la campagna benefica.

“A L’Aquila la comunità albanese è numerosa ed integrata da molti anni – ha affermato “Pedro”– molti di noi sono diventati italiani e hanno ottenuto la doppia cittadinanza. Credo che adesso sia un nostro dovere fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per aiutare amici e familiari in difficoltà, anche con un gesto semplice come quello di una cena. A L’Aquila mi conoscono tutti – ha proseguito “Pedro” – la gente sa che non ho bisogno di farmi pubblicità, il ricavato della cena sarà interamente devoluto alle vittime del sisma. Con questa iniziativa – ha concluso il Presidente di Shiponja – auspichiamo di unire tutta la comunità di cultura albanese che vive sul territorio aquilano, senza divisioni e senza nessuno spirito di competizione. E’ nei momenti di difficoltà che bisogna superare i contrasti e diventare un esempio per tutti”.

La raccolta fondi sarà effettuata su un conto corrente dedicato e su cui potranno essere versate le donazioni a favore dei terremotati anche per tutto il mese di gennaio.

La campagna benefica si concluderà con una nuova cena di solidarietà organizzata presso l’Hotel Canadian a L’Aquila, in cui saranno completate le celebrazioni per la festa della bandiera albanese, bruscamente interrotte proprio a causa della calamità naturale, e vedrà la partecipazione della famosa pop star albanese Ghena.

A breve sarà reso noto il numero di conto corrente dedicato alla raccolta fondi. Per la partecipazione alla cena di mercoledì 11 dicembre è comunque necessaria la prenotazione

“L’Albania ha bisogno del nostro aiuto – ha dichiarato il Consigliere Comunale Vito Colonna – da sempre impegnato nel sociale e vicino alle istanze dei più deboli, tanto italiani quanto stranieri. Questa iniziativa rappresenta un segno, la vicinanza di una intera città che è stata messa a dura prova e ha sperimentato la solidarietà del mondo intero. Anche in questa occasione – ha proseguito – l’Italia ha confermato la sua grande tradizione di generosità e lo abbiamo visto anche in questa triste occasione con l’aiuto offerto dalla nostra Protezione Civile. L’Aquila non sarà da meno”