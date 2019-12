Imobile, l’avanguardia dell’innovazione approda in Via Verdi

Imobile – Scegliere l’operatore giusto, la tariffa più adeguata, internet o internet air è diventato un lavoro.

Imobile è il punto di riferimento su cui “fare affidamento, in questo periodo storico in cui tutto viaggia sulla comunicazione e sul digitale” hanno spiegato al Capoluogo i 4 soci del negozio innovativo si Via Verdi.

”Imobile offre consulenza per risparmiare sulla spesa di telefonia mobile e fissa – ha sintetizzato Stefano Miconi al Capoluogo -. Grazie al fatto che Imobile è plurimandataria di tutte le compagnie telefoniche operanti sul territorio italiano può offrire la migliore soluzione in termini di rapporto qualità/prezzo. Questo restituisce al cliente il miglior servizio, con l’operatore da lui scelto, al prezzo più conveniente in quel momento”.

Quindi, “non solo tariffe vantaggiose scelte tra tutti gli operatori che popolano il mercato, ma anche servizi internet, internet air, satellitari, assicurazione sul telefono, vendita di telefonini, assistenza e riparazione”, spiegano i soci.

Imobile è il nuovo negozio dedicato alla telefonia e le comunicazioni che aprirà nel cuore del centro storico, su via Verdi 23.

Imobile nasce da un’idea di 4 amici e soci aquilani: Romualdo Ferrara, Giuseppe Graziosi, Marco Scacchi e il commercialista Stefano Miconi.

L’inaugurazione di Imobile ci sarà sabato 14 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 con un evento aperto alla cittadinanza.

In Imobile ognuno dei soci metterà a disposizione le proprie competenze per dare vita a uno spazio altamente tecnologico, al passo con i tempi e specializzato.

Romualdo Ferrara metterà in campo la sua esperienza pluridecennale nel settore della telefonia e delle comunicazioni, mandatario di quasi tutte le aziende; Giuseppe Graziosi si occuperà della parte commerciale; Stefano Miconi dell’amministrazione e Marco Scacchi farà da “elemento di raccordo, portando il suo giovane entusiasmo e la tanta voglia di fare”, spiegano i 4 soci al Capoluogo.

La cosa importante è che contestualmente al lancio del negozio ci sarà una sorpresa per tutti i clienti con una novità assoluta per il capoluogo d’abruzzo, “per cui rimanete connessi che presto ne vedremo delle belle in centro città!”, assicurano i soci.

Pubbliredazionale a pagamento