Scuole Abruzzo, per ilsole24ore il capoluogo è Pescara

Nuovo strafalcione che coinvolge L’Aquila. Nello speciale scuole de ilsole24ore il capoluogo d’Abruzzo diventa Pescara.

Chissà cosa avranno pensato i protagonisti della rivolta del 1971 per “ju capoluogo a L’Aquila” leggendo il numero di ieri de ilsole24ore. Il noto giornale economico, infatti, è uscito con uno speciale sulle scuole, stilando la classifica dei migliori licei d’Italia, suddivisi per capoluogo di Regione. Peccato però che per quanto riguarda l’Abruzzo sia stata presa Pescara come “capoluogo”. Una svista che non è passata inosservata e ha suscitato una certa indignazione: “Come allegato al quotidiano, – scrive infatti un lettore a #dilloalcapoluogo – è stata pubblicata la Guida 2020 alle Scuole Superiori. È uno strumento davvero molto utile per chi si appresta a scegliere il proprio percorso di scuola secondaria di secondo grado. Peccato che, come capoluogo della Regione Abruzzo, sia stata indicata Pescara. Mi sembrava doveroso segnalare questo grossolano errore ad un quotidiano come il vostro sempre attento alla vita della nostra bella città e che orgogliosamente fa riferimento nel suo nome al suo stato di capoluogo”.

Ringraziando il lettore per la segnalazione, registriamo la crescente indignazione che corre sui social. In molti hanno anche scritto alla redazione del quotidiano economico protestando per l’errore.