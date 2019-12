Le sardine d’Abruzzo si incontrano a Pescara

Si ritroveranno nel capoluogo adriatico migliaia di persone della società civile per dar vita al grande evento organizzato dalle “6000 sardine d’ Abruzzo”, in programma per sabato 7 dicembre alle 18.30.

Le sardine abruzzesi al “grido” di “Abruzzo siSLEGA” hanno già avviato un tamtam mediatico sui social per la manifestazione che li vedrà riuniti a Piazza Salotto.

Polemiche già da ora dal momento che più o meno alla stessa ora è stata organizzata una inaugurazione sempre a Piazza Salotto.

“Sarà una piazza piena e variegata, assicurano gli organizzatori. Saremo in tanti”, spiega Deborah Cieri, 27 anni di Atessa, impegnata nel servizio civile, che insieme al musicista Gennaro Spinelli e ad Antonio Campitelli ha dato il via al movimento abruzzese.

L’articolazione locale del movimento apolitico nato a Bologna poco più di due settimane fa ha un solo obiettivo: “arginare le politiche della destra e, in particolare, della Lega di Matteo Salvini”.

“Andremo a Piazza Salotto qualche ora prima – afferma ancora Deborah – per ripulire dai rifiuti l’ area e la spiaggia nei pressi della Nave di Cascella. Il nostro movimento sente con forza i temi legati all’ambiente ed alla sua tutela. Inoltre sarà avviata una raccolta di alimenti in collaborazione con il Banco Alimentare per donarli ai più bisognosi”.

Quello di Pescara non sarà l’unico evento in Abruzzo. Le Sardine andranno all’Aquila, a Teramo, e a Chieti, per partecipare infine all’evento conclusivo previsto a Roma il 14 Dicembre prossimo.