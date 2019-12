L’Aquila – Deboli piogge nella mattinata di sabato in generale esaurimento al pomeriggio; tempo stabile in serata e anche nel corso del giorno seguente. Nubi sparse domenica sia di giorno sia nelle ore serali, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +10°C.

In Abruzzo deboli piogge e locali nevicate oltre i 1600 metri nella mattinata di sabato sulle zone interne , asciutto altrove; fenomeni in esaurimento nel corso delle ore pomeridiane. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nella serata su tutto il territorio. Molte nubi nella giornata di domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

In Italia condizioni di generale stabilità al Nord Italia, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento specie sulla Liguria e sulle coste adriatiche. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata con qualche nube solo in Appennino. Tempo instabile al Centro specie al mattino, con locali piogge e acquazzoni tra Toscana e Lazio in rapido esaurimento dal pomeriggio. Asciutto in serata e in nottata su tutti i settori ma con molte nubi sparse alternate solo a qualche schiarita.

Giornata caratterizzata dal tempo stabile sulle regioni meridionali, con solo qualche acquazzone al mattino tra Campania e Calabria. I cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutti i settori.

Temperature stazionarie o in aumento al Centro Nord, in lieve diminuzione al Sud.

(Centro Meteo Italiano)