L’Aquila – Venerdì nubi compatte al mattino e al pomeriggio, ma sempre con tempo stabile; nuvolosità più diradata nella serata. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con nuvolosità compatta diffusa su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; possibili deboli piogge in serata, ma solo al confine con il Lazio.

In Italia al mattino sole sulle Alpi, nuvolosità compatta in Liguria e in pianura Padana con possibili riduzioni della visibilità, deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio e in serata situazione invariata con tempo per lo più asciutto eccetto deboli piogge in Liguria di levante. Nuvole irregolari in transito sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro, localmente anche compatte e deboli piogge su Toscana e Lazio. Tra la sera e la notte deboli piogge ancora in Toscana, Lazio e Umbria, più asciutto lungo le regioni adriatiche. Giornata all’insegna del tempo instabile al Sud e sulla Sicilia con molte nuvole accompagnate da piogge diffuse. Maggiori schiarite in Sardegna. Fenomeni in serata ancora probabili sui settori Peninsulari, più asciutto sulle isole maggiori.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)