L’Aquila – Giovedì tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata; nuvolosità in generale aumento nel pomeriggio e poi anche in serata, ma senza fenomeni.Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

In Abruzzo deboli piogge al mattino al confine con il Lazio, asciutto altrove anche se con molte nubi sparse; nuvolosità compatta sia nel pomeriggio sia poi in serata su tutti i settori con tempo prevalentemente asciutto.

In Italia nuvolosità irregolare in transito al Nord sia al mattino che al pomeriggio specie sui settori occidentali ma sempre con tempo asciutto, schiarite più ampie sulle regioni di Nord-Est. Tempo stabile anche in serata e nottata. Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro, localmente anche compatte, ma con scarsi fenomeni associati. Deboli piogge possibili su Toscana e Lazio. Tra la sera e la notte deboli piogge intermittenti sulle regioni tirreniche, più asciutto altrove. Giornata all’insegna del maltempo al Sud con molte nuvole accompagnate da piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, specie su Calabria e Puglia. Fenomeni sui settori Peninsulari anche in serata, più asciutto altrove.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)